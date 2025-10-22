Autista morto nell'assalto al bus di tifosi si stringe il cerchio su altri ultras | test del dna sui possibile complici

Saranno interrogati giovedì 23 ottobre i tre ultras reatini accusati dell’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del Pistoia Basket ucciso da un sasso durante l’assalto al pullman sulla superstrada Rieti-Terni. Disposto il prelievo del Dna dei sospettati e di altri tre membri della Curva Terminillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Autista morto nell’assalto al bus, tre arresti. Indagini in ambienti di estrema destra. Nelle chat WhatsApp il piano per la “missione punitiva” Vai su Facebook

Cordoglio per Raffaele Marianella, autista morto nella tragedia del post partita di Rieti-Pistoia https://legnanobasket.it/news.aspx?id=4877… - X Vai su X

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... Come scrive tg24.sky.it

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una serata di sport si è trasformata in tragedia al termine della partita di basket di Serie A2 tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000. Si legge su tg.la7.it

Autista morto nell’assalto al bus, ci sono tre fermati - Tre tifosi della Sebastiani Basket Rieti sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Raffaele Marianella, secondo autista del pul ... Da ilfattovesuviano.it