Austria chiude l’ultimo centro di accoglienza degli ucraini
La decisione era nell’aria da tempo ma da ieri è ufficiale: entro la fine dell’anno l’Austria chiuderà il centro di accoglienza che a Vienna ospita i profughi ucraini. Si tratta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
