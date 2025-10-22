Austria chiude l’ultimo centro di accoglienza degli ucraini

Cms.ilmanifesto.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione era nell’aria da tempo ma da ieri è ufficiale: entro la fine dell’anno l’Austria chiuderà il centro di accoglienza che a Vienna ospita i profughi ucraini. Si tratta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

austria chiude l8217ultimo centro di accoglienza degli ucraini

© Cms.ilmanifesto.it - Austria, chiude l’ultimo centro di accoglienza degli ucraini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Austria Chiude L8217ultimo Centro