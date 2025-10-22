Ausiliari del traffico a Latina | Dopo 17 anni mancano ancora le tutele

Latinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 17 anni dall’entrata in vigore del Testo unico sulla salute e sicurezza, ma molte tutele per gli ausiliari della sosta del Comune di Latina non sono ancora applicate. A renderlo noto è la Uiltucs Uil di Latina il cui segretario, Gianfranco Cartisano, annuncia una piattaforma di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

