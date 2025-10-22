Ausiliari del traffico a Latina | Dopo 17 anni mancano ancora le tutele

Sono passati 17 anni dall’entrata in vigore del Testo unico sulla salute e sicurezza, ma molte tutele per gli ausiliari della sosta del Comune di Latina non sono ancora applicate. A renderlo noto è la Uiltucs Uil di Latina il cui segretario, Gianfranco Cartisano, annuncia una piattaforma di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per i primi 7 giorni, gli automobilisti saranno tenuti al pagamento ma, in caso di infrazione, riceveranno soltanto un avviso bonario da parte degli ausiliari del traffico. Successivamente, a partire da lunedì 27 ottobre 2025, scatteranno le sanzioni vere e proprie. Vai su Facebook

Sputo in faccia all’ausiliaria subito dopo aver preso la multa: denunciato - Pesaro, 24 giugno 2025 – Ha sputato in faccia all’ausiliaria del traffico che, col collega, gli aveva da poco contestato una multa per il mancato pagamento della sosta. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli - Un altro insospettabile, nonché incensurato, arrestato nella provincia di Napoli per spaccio di droga, dopo l'operatore ecologico arrestato nelle scorse ore a Grumo Nevano. Riporta fanpage.it

Ausiliare del traffico e pusher di cocaina rosa e ketamina - Tutto in possesso di un ausiliare del traffico di Bacoli, provincia di Napoli. Segnala rainews.it