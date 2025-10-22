Aurigemma Lazio | Una legge regionale per affrontare la balbuzie
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “La balbuzie non è soltanto un problema di linguaggio, è spesso anche un problema emotivo e sociale che coinvolge tanti ragazzi. Annunciamo la volontà di presentare la prima proposta di legge regionale sulle balbuzie: la Regione Lazio sarà la prima in Italia a voler affrontare questo problema con chi lo vive personalmente, insieme alle tante realtà che hanno costruito una rete attiva di comunicazione e supporto. Il provvedimento coinvolgerà personale sanitario, scuole e associazioni del settore”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo al convegno promosso dall'Associazione Lea-Libera l'espressione autentica in collaborazione con Psicodizione Onlus, nella giornata internazionale della consapevolezza sul disturbo del linguaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Regione Lazio è in missione istituzionale negli Stati Uniti fino a domenica 19 ottobre! A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, insieme al presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e all’assessore Renata Baldassarre. L’ - facebook.com Vai su Facebook
? Il @ConsiglioLazio celebra la Giornata Internazionale della Balbuzie con un convegno alla Pisana (22 ottobre, ore 9). Un momento di confronto per superare pregiudizi e promuovere inclusione e consapevolezza. Presente anche Paolo Bonolis. $Balbuzie - X Vai su X
Convergenza bipartisan sulla balbuzie, il Lazio apripista per una legge ad hoc - La Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie è stata il palcoscenico per un annuncio storico: la prima proposta di legge ... Come scrive italpress.com
Lazio: Aurigemma, Consiglio Lazio celebra giornata balbuzie - "Il Consiglio regionale del Lazio celebra la giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie, ospitando un convegno alla Pisana presso la Sala Mechelli, mercoledì 22 ottobre dalle ore 9: una ... Da ansa.it
Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie, al consiglio regionale Lazio presentate le iniziative nazionali - In occasione della Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie che ricorre il 22 ottobre, i volontari ... Secondo msn.com