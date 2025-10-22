Aumento degli ordini all' Electrolux bocciata la proposta degli straordinari

Pordenonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l'incertezza all'Electrolux dopo il no agli straordinari da parte dei dipendenti. Il braccio di ferro tra azienda e i rappresentanti dei lavoratori non ha portato a un accordo per far fronte all'aumento di richieste di lavatrici. Si tratta di un incremento di produzione che passa da 712. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

