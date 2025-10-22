Aumento degli ordini all' Electrolux bocciata la proposta degli straordinari
Cresce l'incertezza all'Electrolux dopo il no agli straordinari da parte dei dipendenti. Il braccio di ferro tra azienda e i rappresentanti dei lavoratori non ha portato a un accordo per far fronte all'aumento di richieste di lavatrici. Si tratta di un incremento di produzione che passa da 712. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Electrolux, no dei lavoratori agli straordinari per l'aumento della produzione - I sindacati incassano il no dell'assemblea sui 4 sabati lavorativi proposti tra novembre e dicembre di 6 ore in ... Scrive rainews.it
Electrolux, stallo sugli straordinari per l'aumento della produzione - Al tavolo di confronto ripreso stamane a Porcia, azienda e sindacati divergono sulla necessità di rimodulare il lavoro per far fronte ai nuovi ordini ... Segnala rainews.it