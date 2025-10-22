Aumentano ancora le sigarette | ecco quanto ti costerà questo brutto vizio

Temporeale.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge di Bilancio in approvazione prevede una serie di rincari che si abbatteranno su alcuni prodotti di consumo. Coinvolte anche le sigarette Andrà approvata entro fine anno la Legge di Bilancio 2026. Il Governo è al lavoro per perfezionare i vari provvedimenti da inserire in Manovra. L’attenzione è focalizzata sulle misure a lungo termine. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

aumentano ancora le sigarette ecco quanto ti coster224 questo brutto vizio

© Temporeale.info - Aumentano ancora le sigarette: ecco quanto ti costerà questo brutto vizio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Sigarette Coster224 Brutto