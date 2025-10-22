Aumentano ancora le sigarette | ecco quanto ti costerà questo brutto vizio
La Legge di Bilancio in approvazione prevede una serie di rincari che si abbatteranno su alcuni prodotti di consumo. Coinvolte anche le sigarette Andrà approvata entro fine anno la Legge di Bilancio 2026. Il Governo è al lavoro per perfezionare i vari provvedimenti da inserire in Manovra. L’attenzione è focalizzata sulle misure a lungo termine. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aumentano ancora le sigarette (+1,5 € in 3 anni) e sale l’età pensionabile. Ecco tutte le misure. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, rincari in arrivo per le sigarette. L’annuncio del ministro Giorgetti: «Poco poco, ma sì, aumentano». Ecco di quanto e da quando - X Vai su X