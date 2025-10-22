Attrice e regista di rara bravura e sensibilità tornerà a fine novembre al cinema con Breve storia d' amore

V aleria Golino compie oggi 60 anni portati splendidamente. Attrice intensa e raffinata, e fra le pochissime ad essere riuscita a sfondare anche a Hollywood, negli ultimi anni ha deciso di concentrarsi prevalentemente sul cinema italiano. Alternando collaborazioni con i più grandi autori contemporanei a una fruttuosa carriera da regista, e prediligendo sempre storie forti e personali (in piena sintonia con il suo spirito curioso e sensibile). Venezia 2025: 5 domande a. Valeria Golino X Leggi anche › Storia dell’amicizia tra Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, a Venezia 2025 (ma non con lo stesso film) Valeria Golino compie 60 anni: i primi film e la carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

