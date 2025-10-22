Attrazioni realtà aumentata e creatività | a Milano arriva il Museo dell' Impossibile
Dal 4 ottobre al 6 gennaio arriva per la prima volta a Milano Il Museo dell'Impossibile, un’esperienza immersiva adatta ad adulti e bambini.La mostraLa mostra offre oltre 50 attrazioni spettacolari in grado di trasformare la percezione della realtà grazie all’uso innovativo di tecnologia.I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Il Comune di Pesaro è al lavoro per rendere indimenticabili le prossime festività natalizie, per questo chiama a raccolta operatori, associazioni e realtà del territorio per contribuire all’organizzazione di eventi, attrazioni e allestimenti del Natale 2025. È online l’ - facebook.com Vai su Facebook