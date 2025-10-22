Attrazioni realtà aumentata e creatività | a Milano arriva il Museo dell' Impossibile

22 ott 2025

Dal 4 ottobre al 6 gennaio arriva per la prima volta a Milano Il Museo dell'Impossibile, un’esperienza immersiva adatta ad adulti e bambini.La mostraLa mostra offre oltre 50 attrazioni spettacolari in grado di trasformare la percezione della realtà grazie all’uso innovativo di tecnologia.I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

