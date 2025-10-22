Attraversa la strada e viene investita incidente in via Tuderte a Narni scalo

Ancora un incidente che ha visto coinvolto un pedone che stava attraversando la strada in via Tuderte a Narni scalo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.20 di oggi, mercoledì 22 ottobre. Stando a una prima ricostruzione, una donna sarebbe stata investita da una Fiat Panda, condotta da un uomo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

