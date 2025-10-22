Attore casertano protagonista sulla Rai
Attore casertano protagonista domani sera, 23 ottobre, sulla Rai. Si tratta di Rocco Guarino di Sant'Arpino che debutterà ufficialmente nel mondo della televisione come protagonista della serie Tv "Noi del Rione Sanità", prodotta da Mad Entertainment in collaborazione con Rai Fiction.La prima. 🔗 Leggi su Casertanews.it
