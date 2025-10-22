Attilio Enzo e Shaban sono i tre nonni vigili pronti a garantire la sicurezza davanti alle scuole di Lanciano

Attilio Andreoletti, Enzo Di Biase e Shaban Elezi sono i volontari risultati idonei per effettuare il servizio di “Nonno Vigile” a Lanciano. Il servizio è stato presentato in una conferenza stampa, nella mattinata di mercoledì 22 otobre, a cui hanno partecipato il sindaco, Filippo Paolini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

