Atti persecutori maltrattamenti e lesioni all’ex Rosita Gentile | chiesto processo per il padre di Elisabetta Gregoraci

Atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. Sono i reati che la Procura della Repubblica di Catanzaro contesta a Mario Gregoraci, 74 anni, padre della conduttrice Elisabetta, nella richiesta di rinvio a giudizio presentata a suo carico. Lo riporta il Corriere della Sera. Gregoraci dovrà comparire il 5 novembre davanti al gup del Tribunale di Catanzaro. A carico dell’uomo è stato anche disposto il divieto di dimora nei comuni di Davoli e Soverato. L’inchiesta della Procura riguarda le presunte violenze e molestie che sarebbero state commesse dal padre di Elisabetta Gregoraci ai danni di Rosita Gentile, 56 anni, ex compagna dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

