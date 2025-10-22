Attenzione su PS Plus Extra | scaricare Yakuza Like a Dragon può farti perdere la licenza del gioco

Un nuovo caso sta creando forte preoccupazione tra gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Se hai intenzione di scaricare Yakuza: Like a Dragon dal catalogo di ottobre 2025, potresti volerci pensare due volte prima di premere il tasto “Download”. Un vecchio bug mai risolto da Sony potrebbe infatti farti perdere definitivamente la licenza del gioco, anche se l’hai già riscattato in passato con l’abbonamento base. Il problema non è nuovo, ma si ripresenta ogni volta che un titolo già offerto come gioco mensile PS Plus Essential ritorna nel catalogo Extra o Premium. È esattamente ciò che sta accadendo con Yakuza: Like a Dragon, già distribuito come titolo gratuito per gli utenti Essential nell’agosto 2022 e ora riproposto nel catalogo di ottobre 2025. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Attenzione su PS Plus Extra: scaricare Yakuza Like a Dragon può farti perdere la licenza del gioco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stagione 2025/2026 Serie B2 Il pubblico ha scelto: Elena Di Maria è la MVP della sfida contro Marpesca Lory Volley VV Ha dimostrato di saper tenere il campo con attenzione e personalità ? Appuntamento con la premiazione di A29 Plus sabato p - facebook.com Vai su Facebook

SUPER OFFERTA LIMITATA! CINEFANS PLUS 10 biglietti a soli 39€ Valida tutti i giorni, per film in 2D e 3D. Ma attenzione: le card sono a numero limitato e l’offerta è valida solo fino al 22 ottobre. Acquistala ora su: https://shop.ucicinemas.it - X Vai su X

PS Plus Extra e Premium, annunciati i nuovi giochi del catalogo di ottobre 2025 - Come ogni mercoledì di metà mese, Sony ha annunciato nelle ultime ore i giochi che entreranno a far parte del Game Catalog di PlayStation Plus, disponibile esclusivamente per gli abbonati ai piani ... Da gamingtalker.it

PlayStation Plus Extra di ottobre 2025, spunta un grande nome tra le prossime uscite - Un’importante fuga di notizie anticipa uno dei giochi più attesi in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra di ottobre 2025 ... Riporta icrewplay.com

Disponibili i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre: da Silent Hill 2 a Until Dawn - A partire da oggi è possibile scaricare e giocare ai nuovi giochi PS4 e PS5 di ottobre proposti con PlayStation Plus Extra e Premium. Da msn.com