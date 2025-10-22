Nonostante la doppietta che ha permesso al Milan di battere la Fiorentina piovono ancora critiche per Rafael Leao: sono volate parole grosse. Cinque vittorie nelle ultime sei gare e primo posto in solitaria: alzi la mano chi avrebbe immaginato questo scenario per il Milan già a ottobre dopo il disastroso esordio casalingo contro la Cremonese. Invece la truppa allenata da Massimiliano Allegri sta dimostrando di poter far parte delle squadre che si giocheranno lo scudetto: contro la Fiorentina sono arrivati altri tre punti preziosissimi che hanno fatto volare il Diavolo in vetta alla Serie A. Contro i viola il match-winner è stato Rafael Leao: grazie alla doppietta dell’attaccante portoghese i rossoneri hanno potuto ribaltare il vantaggio ospite messo a segno da Robin Gosens. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Attento Milan, scoppia il caso Leao: “Incompetenti”