Attentato Ranucci Piantedosi | Offensivo adombrare colpe al Governo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'informativa alla Camera sull'attentato nei confronti del giornalista. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
