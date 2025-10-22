Attentato Ranucci Piantedosi | Offensivo adombrare colpe al Governo – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'informativa alla Camera sull'attentato nei confronti del giornalista. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

