– Una mattinata di terrore ha sconvolto il centro di Belgrado, quando un uomo armato ha aperto il fuoco davanti al Parlamento serbo, in un’area già sotto l’attenzione pubblica per la presenza di un accampamento di studenti in protesta. I colpi d’arma da fuoco hanno interrotto la quiete e diffuso il panico tra manifestanti e passanti, mentre un incendio divampava tra le tende, segno di un’escalation di violenza inattesa nella capitale serba. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Attentato davanti al Parlamento, spari e terribile incendio: la notizia è appena arrivata

