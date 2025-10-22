Attentato davanti al Parlamento spari e terribile incendio | la notizia è appena arrivata

– Una mattinata di terrore ha sconvolto il centro di Belgrado, quando un uomo armato ha aperto il fuoco davanti al Parlamento serbo, in un’area già sotto l’attenzione pubblica per la presenza di un accampamento di studenti in protesta. I colpi d’arma da fuoco hanno interrotto la quiete e diffuso il panico tra manifestanti e passanti, mentre un incendio divampava tra le tende, segno di un’escalation di violenza inattesa nella capitale serba. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

Belgrado, attacco davanti al Parlamento: colpi di arma da fuoco e un incendio tra le tende degli studenti - L'atmosfera già tesa a Belgrado, la capitale serba, è stata scossa da un drammatico e violento episodio avvenuto proprio di fronte al sacrario della ... Segnala thesocialpost.it

attentato davanti parlamento spariBelgrado, esplosioni e colpi d'arma da fuoco davanti al Parlamento: arrestato l'aggressore - Sparatoria e incendio nella tendopoli studentesca a Belgrado: un ferito grave, un arresto. Secondo msn.com

attentato davanti parlamento spariBelgrado, espolosioni e spari davanti al Parlamento. Il presidente serbo Vucic: "Atto terroristico" - I l presidente Aleksandar Vucic ha definito l’accaduto un “atto terroristico” contro un gruppo di sostenitori del governo accampati davanti al Parlamento, annunciando un discorso straordinario per il ... Come scrive tg.la7.it

