Attentato a Ranucci Piantedosi | Colpita la libertà di stampa In 5 anni oltre 700 intimidazioni contro i giornalisti
Il ministro dell’Interno riferisce sul caso che ha coinvolto il conduttore di Report e la sua famiglia. Intimidazioni in calo durante l’attuale legislatura, ma resta alta l’incidenza di minacce legate a tensioni sociali e politiche. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Attentato a Ranucci: a #diMartedì, Giorgio Mottola ricostruisce i passaggi principali dell’inchiesta di Report sui centri in Albania. - X Vai su X
Al fianco di Sigfrido Ranucci che ha subito un gravissimo attentato. E con lui al fianco dei giornalisti d’inchiesta che fanno un lavoro prezioso per la democrazia. - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, Piantedosi alla Camera: "Al lavoro per individuare responsabili" - Il ministro dell'Interno ha parlato in un'informativa alla Camera dell'attentato al giornalista della Rai, autore e volto di Report. Da msn.com
Piantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa - (Agenzia Vista) “Ho immediatamente accolto l’invito a riferire sul gravissimo attentato posto in essere nei confronti del giornalista ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Piantedosi: “Solidarietà a Ranucci, dopo la bomba rafforzata al massimo la protezione per il giornalista” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto alla Camera un'informativa urgente sull'attentato intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci ... Secondo fanpage.it