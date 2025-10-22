Attentato a Ranucci Piantedosi | Colpita la libertà di stampa In 5 anni oltre 700 intimidazioni contro i giornalisti

Il ministro dell’Interno riferisce sul caso che ha coinvolto il conduttore di Report e la sua famiglia. Intimidazioni in calo durante l’attuale legislatura, ma resta alta l’incidenza di minacce legate a tensioni sociali e politiche. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

