Attacco russo su un asilo a Kharkiv Zelensky | Uno sputo in faccia a chi chiede la pace

La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni contro la città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Uno dei droni ha colpito un asilo privato nel distretto di Kholodnohirsky. Il sindaco, Igor Terekhov, ha precisato che sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Le autorità locali hanno confermato che sette persone sono rimaste ferite, e che tutti i bambini sono stati evacuati e portati nei rifugi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso sui social le immagini dell’attacco, definendolo “uno sputo in faccia a chiunque insista per una soluzione pacifica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Attacco russo su un asilo a Kharkiv. Zelensky: “Uno sputo in faccia a chi chiede la pace”

