Attacco russo a Kiev l' Ucraina colpisce un impianto a Mosca Oggi Zelensky in Svezia Sfuma Budapest Trump e Putin non si vedranno a breve

Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Lo riportano i media ucraini, citando testimoni e autorità locali. I residenti di Kiev hanno udito delle esplosioni in città intorno all'1:10 ora locale, poco dopo che l'Aeronautica militare aveva emesso un allarme missilistico. Circa 30 minuti dopo si sono.

