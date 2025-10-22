Attacco Inter da urlo | la squadra di Chivu viaggia a ritmo Scudetto

Forzainter.eu | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria in  Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise  consegna all’ Inter di Chivu  la  settima affermazione consecutiva  tra campionato e coppa. In  Serie A  la classifica sorride, in Europa i nerazzurri procedono a  punteggio pieno: un cammino che riflette la straordinaria condizione di una squadra lucida, determinata e consapevole del proprio potenziale. Il segreto risiede nel reparto offensivo, divenuto oggi un arsenale di  soluzioni e talento  difficilmente arginabile. Chivu ha plasmato un sistema capace di colpire in mille modi, alternando forza fisica, tecnica sopraffina e fantasia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

