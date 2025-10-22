Attacco Inter da urlo | la squadra di Chivu viaggia a ritmo Scudetto

La vittoria in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise consegna all’ Inter di Chivu la settima affermazione consecutiva tra campionato e coppa. In Serie A la classifica sorride, in Europa i nerazzurri procedono a punteggio pieno: un cammino che riflette la straordinaria condizione di una squadra lucida, determinata e consapevole del proprio potenziale. Il segreto risiede nel reparto offensivo, divenuto oggi un arsenale di soluzioni e talento difficilmente arginabile. Chivu ha plasmato un sistema capace di colpire in mille modi, alternando forza fisica, tecnica sopraffina e fantasia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Attacco Inter da urlo: la squadra di Chivu viaggia a ritmo Scudetto

