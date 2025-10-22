Attacchi di cuore e ictus | la sanità toscana primeggia nella rapida presa in carico del paziente

Firenze, 22 ottobre 2025 - La presa in carico rapida ed efficace di un paziente è sempre importante. In alcune situazioni diventa addirittura dirimente e la sanità toscana conferma ancora una volta l'alto livello nella qualità e nell'organizzazione delle sue reti tempo-dipendenti, ovvero quelle strutture che hanno a che fare con i bisogni di salute legati a problemi cardiaci, ictus, traumi ed emergenza-urgenza, dove il fattore 'tempo' pesa parecchio. Il giudizio positivo emerge dalla quarta indagine nazionale sulle reti tempo-dipendenti di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

