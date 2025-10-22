Atripalda corso BLSD organizzato dal Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani di Atripalda, l'Accademia "Amici del cuore" e IRComunità, con il patrocinio del Comune di Atripalda, uniscono le forze per darti una competenza che conta. Impara le manovre di Primo Soccorso e l'uso del Defibrillatore (BLSD). In un'emergenza, i primi minuti sono tutto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

