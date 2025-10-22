atp vienna sinner spazza via altmaier in due set

Una gara impeccabile con Daniel Altmaier che non è mai riuscito a trovare le contromisure per contrastare Jannik Sinner: il secondo turno dell' Atp di Vienna viene vinto dall'altoatesino 6-0, 6-2 dopo solamente 58 minuti di gioco. Ingiocabile, l'azzurro, con ritmi altissimi sin dai primi scambi adesso ci sarà il derby azzurro contro Flavio Cobolli agli ottavi di finale del torneo austriaco. Le parole di Sinner. " Nel primo set ha funzionato tutto benissimo, non ho praticamente sbagliato ma bisogna sempre essere cauti perché se l'avversario serve bene può diventare pericoloso brekkarlo. Un onizio molto positivo anche per come mi sentivo fisicamente e non soltanto dal punto di vista tennistico, vedremo come andrà nel prossimo turno", ha dichiarato Sinner intervistato a bordo campo subito dopo la fine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

