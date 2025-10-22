Atp Vienna Sinner batte Altmaier in due set e vola agli ottavi contro Cobolli
Vittoria agevole per Jannik Sinner nel primo turno dell’Erste Bank Open di Vienna, Atp 500 sul veloce indoor (montepremi 2,736,875). L'altoatesino si mostra in grande forma superando in due set il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un'ora. Agli ottavi il numero due del ranking sfiderà Flavio Cobolli (numero 22 della classifica Atp) per un derby tutto azzurro, il primo tra i due tennisti italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
