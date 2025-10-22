Atp Vienna Berrettini e Cobolli volano al secondo turno | nel pomeriggio la sfida di Sinner

Nel prossimo turno potrebbe quindi svolgersi un derby all'italiana, visto che Cobolli potrebbe sfidare Jannik Sinner, nel caso in cui dovesse battere il tedesco Daniel Altmaier. Berrettini ha invece un avversario certo: il britannico Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

atp vienna berrettini e cobolli volano al secondo turno nel pomeriggio la sfida di sinner

