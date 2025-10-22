Atp Vienna 2025 Sinner batte Altmaier e vola agli ottavi dove incontrerà Cobolli

Jannik Sinner vince agevolmente il match valido per il primo turno dell’Erste Bank Open di Vienna, Atp 500 sul veloce indoor (montepremi 2,736,875). L’altoatesino si mostra in grande forma superando in due set il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un’ora. Agli ottavi il numero due del ranking sfiderà Flavio Cobolli (numero 22 della classifica Atp) per un derby tutto azzurro, il primo tra i due tennisti italiani. Sinner: “Nel primo set ha funzionato tutto benissimo”. “Nel primo set funzionava tutto benissimo, non ho sbagliato nulla. Ma bisogna essere molto cauti, se l’avversario serve bene può diventare poi difficile fare il break. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Vienna 2025, Sinner batte Altmaier e vola agli ottavi dove incontrerà Cobolli

Approfondisci con queste news

Sinner batte Altmeier in meno di un'ora: è agli ottavi a Vienna. L’azzurro impone il suo ritmo fin dai primi scambi e chiude il match 6-0 6-2, confermando uno stato di forma straordinario. Ora il derby con Cobolli. - facebook.com Vai su Facebook

Atp Vienna, #Berrettini e #Cobolli avanzano agli ottavi in attesa di #Sinner #SkySport #Tennis #SkyTennis - X Vai su X

Sinner-Altmaier diretta Vienna Atp 500: dove vederla (tv e streaming), orario e precedenti - Jannik Sinner è pronto a debuttare all'Atp 500 di Vienna dove nel primo match (sedicesimi di finale) affronterà il tedesco Altmaier, attuale numero 51 del ranking Atp. Lo riporta ilgazzettino.it

Sinner-Altmaier 6-0 6-2: debutto perfetto per Jannik a Vienna. Agli ottavi sarà derby con Cobolli - Jannik Sinner è pronto a debuttare all'Atp 500 di Vienna dove nel primo match (sedicesimi di finale) affronterà il tedesco Altmaier, attuale numero 51 del ranking Atp. ilmessaggero.it scrive

Sinner-Altmaier: highlights Atp Vienna - Prestazione perfetta del numero 2 al mondo, che agli ottavi di finale sfiderà ... Riporta sport.sky.it