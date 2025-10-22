Il torneo ATP di Vienna torna in campo per la terza giornata: si disputano i sette match che completano il programma del primo turno. Daniil Medvedev, tornato alla vittoria di un titolo la settimana scorsa dopo tempo immemore, passa il primo turno. L’Italia centra il bottino pieno con tre vittorie in altrettante uscite e porta a cinque il numero di giocatori in ottavi di finale: spicca il derby Sinner-Cobolli. Il russo Daniil Medvedev batte, al termine di una battaglia durata due ore e venti minuti, il portoghese Nuno Borges 6-4 6-7(7) 6-2. La testa di serie numero sei, non perde la calma dopo aver fallito due match point nel tie-break del secondo parziale e nel terzo non lascia scampo al rivale dominando la scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Vienna 2025, Medvedev passa il turno. L’Italia cala il tris: in ottavi derby Sinner-Cobolli