atp vienna 2025 cobolli e berrettini vincono e volano agli ottavi

Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale dell’ Atp Vienna 2025. L’azzurro, n°22 del mondo, ha superato il ceco Tomas Machac (n°31) con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 38 minuti. Per il 23enne di Roma si prospetta un possibile derby con Jannik Sinner nel caso in cui l’altoatesino vincesse all’esordio con il tedesco Daniel Altmaier (n°51). Sorride anche Matteo Berrettini (n°59) che ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (n°48) per 7-6 6-3. Agli ottavi se la vedrà con il britannico Cameron Norrie (n°35). A boss on the court??? @MattBerrettini launched some forehand rockets and wins his #ATPVienna opening match 7-6(5) 6-3 against Popyrin? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

