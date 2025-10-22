ATP Parigi 2025 | da quest’anno addio a Bercy! Si giocherà in una nuova località
A partire dall’edizione 2025 l’ultimo torneo di categoria ATP Masters 1000 della stagione cambierà sede: la prossima settimana la manifestazione si giocherà sempre a Parigi, ma traslocherà dall’ Accor Arena, l’ex Palais Omnisport, di Bercy, dove si è disputato dal 1986 al 2024, alla Paris La Défense Arena di Nanterre. Il contratto stipulato prevede che questa sia la sede del torneo parigino per le prossime dieci edizioni (compresa quella di quest’anno): saranno approntati ben 5 campi, separati da tende acustiche, con il Centrale che potrà godere di 16000 posti di capienza. Fino al 2024 gli organizzatori avevano usufruito di un’esenzione rilasciata di anno in anno dall’ATP, ma per evitare di perdere la categoria Masters 1000 il trasferimento si è reso praticamente obbligatorio: a Bercy gli spazi per gli spettatori erano ridotti sui campi secondari e gli allenamenti si svolgevano in altra sede. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Novak Djokovic si è ufficialmente cancellato dal Masters 1000 di Parigi, che per la prima volta quest'anno si disputerà all'arena La Defense Il serbo dunque conferma il suo programma (giocherà ad Atene) e resta in dubbio per le successive ATP Finals di T - facebook.com Vai su Facebook
ATP Parigi 2025: da quest’anno addio a Bercy! Si giocherà in una nuova località - A partire dall'edizione 2025 l'ultimo torneo di categoria ATP Masters 1000 della stagione cambierà sede: la prossima settimana la manifestazione si ... oasport.it scrive
Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Parigi: “Spero di esserci il prossimo anno” - ATP | Il serbo non prenderà parte all'ultimo Masters 1000 stagionale, mentre è iscritto all'ATP 250 di Atene la settimana successiva. Scrive ubitennis.com
Novak Djokovic si cancella dal Masters 1000 di Parigi. Restano in dubbio le ATP Finals - Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte all'imminente Masters 1000 di Parigi 2025, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre in ... Da oasport.it