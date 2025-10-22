A partire dall’edizione 2025 l’ultimo torneo di categoria ATP Masters 1000 della stagione cambierà sede: la prossima settimana la manifestazione si giocherà sempre a Parigi, ma traslocherà dall’ Accor Arena, l’ex Palais Omnisport, di Bercy, dove si è disputato dal 1986 al 2024, alla Paris La Défense Arena di Nanterre. Il contratto stipulato prevede che questa sia la sede del torneo parigino per le prossime dieci edizioni (compresa quella di quest’anno): saranno approntati ben 5 campi, separati da tende acustiche, con il Centrale che potrà godere di 16000 posti di capienza. Fino al 2024 gli organizzatori avevano usufruito di un’esenzione rilasciata di anno in anno dall’ATP, ma per evitare di perdere la categoria Masters 1000 il trasferimento si è reso praticamente obbligatorio: a Bercy gli spazi per gli spettatori erano ridotti sui campi secondari e gli allenamenti si svolgevano in altra sede. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Parigi 2025: da quest’anno addio a Bercy! Si giocherà in una nuova località