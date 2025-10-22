ATP Basilea 2025 rimonta vincente di Fritz Avanzano Ruud e Auger-Aliassime

Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo ATP 500 di Basilea: si completa il quadro dei partecipanti agli ottavi di finale. Taylor Fritz supera il primo ostacolo al termine di una battaglia. Avanzano il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime. Taylor Fritz, testa di serie numero uno, esce vincitore di un vibrante faccia a faccia di due ore e trentotto minuti. Lo statunitense rimonta il monegasco Valentin Vacherot, vincitore del Masters 1000 di Shanghai,   4-6 7-6(4) 7-5.  Il sorprendente inizio di giornata regala la vittoria di Botic Van De Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it

