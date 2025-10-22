ATP Basilea 2025 rimonta vincente di Fritz Avanzano Ruud e Auger-Aliassime
Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo ATP 500 di Basilea: si completa il quadro dei partecipanti agli ottavi di finale. Taylor Fritz supera il primo ostacolo al termine di una battaglia. Avanzano il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime. Taylor Fritz, testa di serie numero uno, esce vincitore di un vibrante faccia a faccia di due ore e trentotto minuti. Lo statunitense rimonta il monegasco Valentin Vacherot, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, 4-6 7-6(4) 7-5. Il sorprendente inizio di giornata regala la vittoria di Botic Van De Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La tennista australiana elimina dalla competizione la testa di serie numero 1. Super rimonta per la ripescata Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah che fa fuori Polina Kudermetova - facebook.com Vai su Facebook
ATP Basilea 2025, rimonta vincente di Fritz. Avanzano Ruud e Auger-Aliassime - Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo ATP 500 di Basilea: si completa il quadro dei ... Si legge su oasport.it
ATP Basilea 2025, risultati 21 ottobre: Wawrinka vince all’esordio, si salvano Shelton e Shapovalov - Prosegue il primo turno del main draw di singolare degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, ... oasport.it scrive
ATP Basilea: Auger-Aliassime vince ancora. Bene Ruud e e Humbert, fuori Lehecka - ATP | Con la vittoria su Diallo, il canadese rimane a 380 punti da Musetti nella Race. Riporta ubitennis.com