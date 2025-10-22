Atp 500 di Vienna Berrettini e Cobolli non sbagliano | gli avversari agli ottavi

Sportface.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berrettini e Cobolli vincono all’esordio dell’Atp di Vienna: entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale del torneo. L’ Atp 500 di Vienna è ufficialmente cominciato e due azzurri hanno già esordito portando a casa la vittoria al primo turno. In attesa di Sinner, sia Berrettini sia Cobolli non sbagliano: ecco chi incroceranno agli ottavi di finale. Atp 500 di Vienna: bene Berrettini e Cobolli all’esordio. Matteo Berrettini, al primo turno, ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-3 e ora rivolge la mente già agli ottavi dove incrocerà il britannico Cameron Norrie. 232025 – ROTTERDAM – Flavio Cobolli (ITA) in action against on the first day of the ABN AMRO Open tennis tournament in Ahoy. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

atp 500 vienna berrettiniBerrettini-Norrie, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha superato in due set Alexei Popyrin all'esordio: un successo importante alla prima uscita sul veloce indoor della capitale austriaca ... Scrive corrieredellosport.it

atp 500 vienna berrettiniChi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Vienna? Buona occasione senza una testa di serie - Matteo Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Vienna: l'azzurro tornerà subito in campo dopo l'esordio ... Da oasport.it

atp 500 vienna berrettiniLIVE Berrettini-Popyrin 5-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta un set point - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp 500 Vienna Berrettini