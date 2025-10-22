Atp 500 di Vienna Berrettini e Cobolli non sbagliano | gli avversari agli ottavi
Berrettini e Cobolli vincono all’esordio dell’Atp di Vienna: entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale del torneo. L’ Atp 500 di Vienna è ufficialmente cominciato e due azzurri hanno già esordito portando a casa la vittoria al primo turno. In attesa di Sinner, sia Berrettini sia Cobolli non sbagliano: ecco chi incroceranno agli ottavi di finale. Atp 500 di Vienna: bene Berrettini e Cobolli all’esordio. Matteo Berrettini, al primo turno, ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-3 e ora rivolge la mente già agli ottavi dove incrocerà il britannico Cameron Norrie. 232025 – ROTTERDAM – Flavio Cobolli (ITA) in action against on the first day of the ABN AMRO Open tennis tournament in Ahoy. 🔗 Leggi su Sportface.it
