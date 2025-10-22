Atlete brindisine conquistano l’accesso ai mondiali di Danza aerea e Pole dance
BRINDISI - Brindisi conquista l’accesso ai mondiali di danza aerea e Pole dance che si terranno a Cesenatico l’1 e 2 novembre (Danza aerea) e a Città del Capo - in sud Africa – il 28 e 29 novembre 2025 (pole dance), a seguito del nuovo, brillante successo ottenuto in una competizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
