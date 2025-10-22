Atlas è il browser di ChatGPT | l’IA integrata nella navigazione ma attenti alla sicurezza

Dday.it | 22 ott 2025

OpenAI a novembre ha assunto Darin Fisher, ex Chrome, per sviluppare una browser che integrasse l’IA di ChatGPT. È nato Atlas, buon ultimo dopo i browser AI-powered della concorrenza. 🔗 Leggi su Dday.it

atlas 232 il browser di chatgpt l8217ia integrata nella navigazione ma attenti alla sicurezza

© Dday.it - Atlas è il browser di ChatGPT: l’IA integrata nella navigazione, ma attenti alla sicurezza

