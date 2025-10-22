Atlas è il browser di ChatGPT | l’IA integrata nella navigazione ma attenti alla sicurezza
OpenAI a novembre ha assunto Darin Fisher, ex Chrome, per sviluppare una browser che integrasse l’IA di ChatGPT. È nato Atlas, buon ultimo dopo i browser AI-powered della concorrenza. 🔗 Leggi su Dday.it
OpenAI lancia il suo browser: si chiama ChatGPT Atlas https://ilsole24ore.com/art/nasce-chatgpt-atlas-browser-basato-sull-ai-openai-AH639PHD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1761075644… - X Vai su X
Con Atlas, il nuovo browser potenziato da ChatGpt, OpenAI entra nel territorio di Google Chrome e Mozilla Firefox. L’obiettivo è trasformare la navigazione web in un’esperienza intelligente e conversazionale, dove l’intelligenza artificiale diventa parte integran - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser risponde con l’AI e naviga per te - Sfida a Google e Perplexity: la guerra dei browser con l’intelligenza artificiale integrata entra nel vivo: da queste interfacce passerà l’attenzione degli utenti verso tutto ciò che c’è online ... Secondo msn.com
ChatGPT Atlas può davvero farci abbandonare Chrome? - Con il lancio di ChatGPT Atlas, OpenAI tenta l'impossibile: battere Google nel suo regno, facendo leva su funzionalità AI assenti in Chrome. Da punto-informatico.it
OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser con AI che regala anche 1 mese di ChatGPT Plus a tutti! - OpenAI entra nel mondo dei browser con ChatGPT Atlas, un navigatore intelligente con chatbot integrato, capace di rispondere a domande e svolgere azioni sul web. Riporta ispazio.net