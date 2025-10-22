Atlante rotte artistiche per il presente | a Bari Eugenio Barba tra scena pedagogia e memoria
Dopo l’intensa esperienza inaugurale con Rafael Spregelburd, che ha aperto il progetto ATLANTE – Rotte artistiche per il presente con una riflessione sulla drammaturgia come atto di pensiero e di libertà, il percorso di alta formazione promosso dall’Università di Bari -Dipartimento di Ricerca e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La provincia di Messina tratta dall'atlante di Joan Martines pubblicato nel 1582 Nota di Giovanni Ammendolia: "Bella ed elegante rappresentazione ortografica di una porzione di carta del tipo pisano in cui le rotte/andature, intraprese dai velieri, lontano dalla c - facebook.com Vai su Facebook
Atlanti 2025/26: il Teatro Palladium traccia nuove rotte culturali - Una stagione che intreccia teatro, musica, danza, cinema e arti visive per mappare la creatività contemporanea e guidare il pubblico alla scoperta di nuove prospettive artistiche Il Teatro Palladium, ... Come scrive ilmessaggero.it