Atlanta l' allarme dei familiari | Vuole fare una strage all' aeroporto Arrestato 49enne
Un uomo accusato di aver minacciato di aprire il fuoco nell’aeroporto di Atlanta, nello Stato americano della Georgia, è stato arrestato lunedì 20 ottobre. Lo scalo della città è uno dei più trafficati al mondo. Nell’auto dell’uomo la polizia ha trovato un fucile d’assalto. La polizia ha dichiarato in una conferenza stampa che Billy Joe Cagle, 49 anni, di Cartersville, Georgia, aveva descritto il suo piano durante una videochiamata con i familiari. Le autorità lo hanno descritto come un criminale condannato. La polizia ha precisato di aver trovato un fucile AR-15 e 27 colpi di munizioni nel suo pick-up nelle vicinanze, dopo che era stato arrestato lunedì all’interno del terminal nazionale dell’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Atlanta, l'allarme dei familiari: «Vuole fare una strage all'aeroporto». Arrestato un 49enne - (LaPresse) Un uomo accusato di aver minacciato di aprire il fuoco nell'aeroporto di Atlanta, nello Stato americano della Georgia, è stato arrestato lunedì 20 ottobre. Secondo msn.com
Atlanta, uomo arrestato all'aeroporto dopo l'allarme dei suoi stessi familiari: "Evitata una strage" - La polizia di Atlanta, in una conferenza stampa, ha dichiarato di aver sventato un attentato all'aeroporto locale. Si legge su repubblica.it
Arrestato in aeroporto dopo minacce in diretta streaming: l’allarme lanciato dai familiari evita una strage - La polizia di Atlanta arresta un uomo armato in aeroporto: i familiari lo avevano segnalato prima che compisse una strage ... Si legge su affaritaliani.it