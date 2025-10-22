Atitech-Airbus Defence | firmato l’accordo per la manutenzione di aerei militari

Airbus Defence and Space, la divisione di Airbus Group responsabile per i prodotti e servizi nel settore della difesa e dello spazio, e Atitech, la più grande MRO del mercato EMEA, hanno firmato un accordo quadro per una collaborazione strategica nella manutenzione, riparazione e revisione di aerei militari Airbus. Atitech, con sedi a Napoli, Roma .

