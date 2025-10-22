Atitech-Airbus Defence | firmato l’accordo per la manutenzione degli aerei militari

Airbus Defence and Space, la divisione di Airbus Group responsabile per i prodotti e servizi nel settore della difesa e dello spazio, e Atitech, la più grande MRO del mercato EMEA, hanno firmato un accordo quadro per una collaborazione strategica nella manutenzione, riparazione e revisione di aerei militari Airbus. Atitech, azienda con sedi a Napoli, Roma e Olbia, e un portafoglio di oltre 100 clienti tra compagnie aeree, enti governativi, lessors e proprietari di business jet, amplia così la propria offerta estendendola al settore militare, mentre già fornisce servizi di manutenzione agli aeromobili commerciali Airbus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

