Atalanta-Slavia Praga Molte fedi e birra | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La partita di calcio fra Atalanta e Slavia Praga allo Stadio di Bergamo per la fase a gironi di Champions League, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, l’incontro “Un’altra idea dell’India” con Matteo Miavaldi a Curno per “Molte fedi” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 22 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

