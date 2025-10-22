Atalanta Slavia Praga 0-0 | solo un punto per gli uomini di Juric
Atalanta Slavia Praga: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Terza giornata di Champions League anche per l’Atalanta. La Dea ospita lo Slavia Praga in un match sulla carta assolutamente alla portata degli uomini di Juric. Rivivi con noi la diretta della sfida. IL LIVE DELLA SFIDA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
L’Atalanta gioca bene, crea tanto ma non riesce a vincere con lo Slavia Praga in Champions League - La squadra guidata da Juric nonostante una serie di occasioni non è riuscita a scardinare il muro ... Scrive fanpage.it
LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: un pareggio che va stretto ai cechi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID- Segnala oasport.it
Juve sconfitta 1-0 a Madrid, decide Bellingham. Tra Atalanta e Slavia Praga finisce 0-0 - La squadra di Tudor tiene testa al Real ma deve arrendersi al gol di Belligham, siglato al 58’ e frutto di una ... Scrive unionesarda.it