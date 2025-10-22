Atalanta Slavia Praga 0-0 LIVE | fine primo tempo
Atalanta Slavia Praga LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Terza giornata di Champions League anche per l’Atalanta. La Dea ospita lo Slavia Praga in un match sulla carta assolutamente alla portata degli uomini di Juric. Segui con noi la diretta della sfida. IL LIVE DELLA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
?#Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale - X Vai su X
LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions 2025/2026: Moses A Terra Dopo Contrasto - Slavia Praga: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Atalanta-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in UEFA Champions League giocata in trasferta ... sport.sky.it scrive
Atalanta-Slavia 0-0 | Chory col braccio in area: proteste Dea, rigore | OneFootball - Se l’Atalanta vuole continuare a inseguire la qualificazione ai playoff di Champions, stasera ha un solo imperativo: vincere. Riporta onefootball.com