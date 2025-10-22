Atalanta-Slavia le formazioni ufficiali | Krstovic titolare con De Ketelaere e Lookman

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Slavia. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Ahanor, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca. Slavia Praga (3-4-2-1): Markovic; Vlcek, Boril, Zima; Moses, Zafeiris, Oscar, Mbodji; Kusej, Provod; Chory. A disp: Rezek, Stanek, Chaloupek, Hashioka, Cham, Sadilek, Sanyang, Prekop, Chytil, Prekop, Sloncik, Kovar, Jelinek. Ivan Juric se la gioca da subito con il tridente pesante, inserendo Krstovic da punta in mezzo a Lookman e Bernasconi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta-Slavia, le formazioni ufficiali: Krstovic titolare con De Ketelaere e Lookman

