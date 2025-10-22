Atalanta-Slavia le formazioni ufficiali | Juric sceglie Krstovic In difesa torna Koussonou

Torna la magia della Champions League a Bergamo. È il giorno di Atalanta-Slavia Praga, match valido per al terza giornata della League Phase della massima competizione europea. Il calcio d’inizio alla New Balance Arena è previsto alle 21. Il live del pre-partita. 19,45 – Le formazioni ufficiali della sfida. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Ahanor, Bellanova, Zalewski, Musah, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca. All. Juric. Slavia Praga (3-4-2-1): Markovic; Vlcek, Boril, Zima; Moses, Zafeiris, Oscar, Mbodji; Kusej, Provod; Chory. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta-Slavia, le formazioni ufficiali: Juric sceglie Krstovic. In difesa torna Koussonou

