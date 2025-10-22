Atalanta-Slavia i tifosi ospiti sono arrivati allo stadio Sale l’attesa del match

Torna la magia della Champions League a Bergamo. È il giorno di Atalanta-Slavia Praga, match valido per al terza giornata della League Phase della massima competizione europea. Il calcio d’inizio alla New Balance Arena è previsto alle 21. Il live del pre-partita. 18,45 – I tifosi ospiti sono arrivati allo stadio. Cresce l’attesa per la partita. 18,20 – La frangia più calda dei tifosi ciechi si è posizionata sugli scalini all’ingresso dell’istituto Vittorio Emanuele lanciando alcuni cori prima di essere spostati dalla polizia. Sono stati accesi anche i fumogeni con esposto lo striscione della Tribuna Sever, principale gruppo della tifoseria organizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta-Slavia, i tifosi ospiti sono arrivati allo stadio. Sale l’attesa del match

Scopri altri approfondimenti

?Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Verso $AtalantaSlaviaPraga Le probabili scelte di $Juric - X Vai su X

Bergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta - Slavia Praga, terza giornata di fase campionato della Champions League. ecodibergamo.it scrive

Atalanta-Slavia Praga, i tifosi in centro tra sciarpe, birre e assaggi di salsicce - Qualche sciarpa biancorossa qua e là ma soprattutto tanto Neto nei berretti, nelle felpe e bei pantaloni, tutti con un simbolo: la famosa stella rossa e le due stelline sopra a ricordare la speranza ... Scrive bergamo.corriere.it

I tifosi cechi sfilano in centro per radunarsi in piazzale Alpini. Atalanta, i convocati della gara con lo Slavia Praga - Ventiquattro convocati, nessuno squalificato tra i nerazzurri: restano ai box Scalvini e Kolašinac, Musah in diffida. Si legge su ecodibergamo.it