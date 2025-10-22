Atalanta nostalgia di Retegui | gli attaccanti balbettano E lo Slavia strappa un punto

Bergamo, 22 ottobre 2025 – Terzo pareggio casalingo consecutivo per l’Atalanta ch e in casa continua a faticare a segnare e rallenta anche in Champions, sbattendo contro il muro difensivo dello Slavia Praga, impattando in uno 0-0 che muove poco la classifica dei nerazzurri saliti a quattro punti dopo tre giornate. Dopo il successo casalingo sofferto in rimonta di tre settimane fa per 2-1 contro il Bruges un pari che frena la Dea che adesso, dopo aver perso due punti contro l’avversario sulla carta meno competitivo del suo cammino, dovrà cambiare passo di marcia a novembre quando sarà attesa a novembre da due trasferte difficili sui campi dell’Olympique Marsiglia e dell’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

