Atalanta Juric | Preoccupato? No dispiaciuto 15 palle goal in due partite prima o poi ci sbloccheremo
2025-10-22 21:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’ Atalanta non si sblocca: finisce 0-0 contro lo Slavia Praga alla New Balance Arena di Bergamo nella terza giornata della League Phase della UEFA Champions League 202526. Tante occasioni create ma nessuna concretizzata per la Dea, che si ferma così a quota 4 punti dopo i primi tre turni. Al termine del match, il tecnico degli orobici Ivan Juric è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni. COSA PREVALE DOPO LO 0-0. “In due partite abbiamo avuto 15 palle goal, in tutti i modi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
CHAMPIONS - Atalanta, Juric: "Le prestazioni ci sono, speriamo di essere più cinici in zona ogol" https://ift.tt/k5DMN7e - X Vai su X
Cronache di spogliatoio. . È ufficialmente nata la faida stagionale tra Nando Siani e Riccardo Trevisani. In questa stagione c’è una diversa visione sull’Atalanta di Juric, tu da che parte stai? #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, Juric: "Preoccupato? No, dispiaciuto. 15 palle goal in due partite, prima o poi ci sbloccheremo" - 0 contro lo Slavia Praga alla New Balance Arena di Bergamo nella terza giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26. Secondo msn.com
Juric: "In questo momento ci gira così. Ma non sono preoccupato" - Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo il pareggio contro lo Slavia Praga: "Dispiaciuto quando crei così tanto e non segni" ... Da tuttosport.com
Atalanta, Juric: "Creiamo e non riusciamo a segnare, ma arriverà il momento che ci sblocchiamo" - L'Atalanta impatta sullo Slavia Praga nella terza giornata di Champions League, con uno 0- Lo riporta msn.com