Atalanta Juric | Abbiamo sofferto solo a Parigi

“Nelle altre abbiamo concesso poco. Alla vigilia della partita contro lo Slavia Praga, Ivan Juri? ha sottolineato l’importanza di tornare subito alla vittoria. Dopo una serie di pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 casalingo con la Lazio, l’Atalanta è chiamata a dare una svolta al proprio cammino europeo.. I nerazzurri, fermi a quota 3 punti grazie al successo sul Brugge e alla sconfitta d’esordio contro il PSG, ospiteranno domani i cechi con l’obiettivo di ritrovare un successo che manca ormai da tre settimane. Ecco le sue parole in conferenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Atalanta, Juric: “Abbiamo sofferto solo a Parigi”

