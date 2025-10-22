Assolto in appello l’ex presidente colombiano Álvaro Uribe | era accusato di aver indotto alcune persone alla falsa testimonianza
Dopo anni di battaglia legale, iniziata nel 2018, la Corte superiore d’appello di Bogotà ha deciso di assolvere Álvaro Uribe, settantatré anni. L’ex presidente colombiano era accusato di aver indotto diverse persone a testimoniare il falso in un processo; il tribunale di primo grado lo aveva condannato a dodici anni di carcere. La lettura della sentenza di secondo grado ha occupato l’intera mattinata di martedì, durante la quale i giudici hanno esaminato, uno per uno, i cinque episodi per i quali Uribe era stato giudicato colpevole. La sessione è iniziata con i tre casi di corruzione: quello dell’ex paramilitare Carlos Enrique Vélez, noto come Víctor; la testimonianza di Eurídice Cortés, alias Diana; e la dichiarazione di Juan Guillermo Monsalve. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
