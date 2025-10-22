Assolto dall' accusa di atti persecutori riconosciuto incapace di intendere e di volere
La Corte d'Appello di Messina ha assolto un uomo, residente nel comprensorio dei Nebrodi, chiamato a rispondere di atti persecutori nei confronti di una donna. L'imputato era stato accusato dalla parte offesa, con la quale aveva instaurato un rapporto di frequentazione, di aver posto in essere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
