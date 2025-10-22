Assolti dopo sei anni gli imputati del processo sulle acque del Gran Sasso Storia di un' inchiesta evanescente

Al termine di un processo di primo grado durato ben sei anni, il tribunale di Teramo ha assolto tutti e dieci gli imputati del processo sul sistema acquifero del Gran Sasso, tra cu.

