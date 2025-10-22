Associazione Medici Diabetologi la messinese Giuseppina Russo nuova presidente

È Giuseppina Russo, professoressa ordinaria di Medicina Interna all’Università degli Studi di Messina e responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Diabetologia del Policlinico Universitario “G. Martino”, la nuova presidente eletta dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), una delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

